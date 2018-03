Autostrade per l’Italia comunica che intorno alle 14.15 è stato riaperto sulla A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in direzione dell’allacciamento con l’A1, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 14. Sul luogo dell’evento attualmente si circola su tre corsie e si registrano 2 km di coda in diminuzione verso l’allacciamento con l’A1.