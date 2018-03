Resta chiuso il tratto dell’A14 dopo incidente. Il ferito grave è deceduto

Autostrade per l’Italia comunica che resta chiuso sulla A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in direzione dell’allacciamento con l’A1, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 14. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di 4 mezzi pesanti e un furgone che si sono tamponati, è deceduta la donna che conduceva il furgone.

Sul luogo dell’evento, dove attualmente il traffico è bloccato e si registrano 6 Km di coda verso l’allacciamento con l’A1, sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 3° Tronco di Bologna.

Per gli utenti in viaggio sulla A14 in direzione della A1 si consiglia di uscire a Bologna S. Lazzaro e percorrere la Tangenziale di Bologna.