In Tangenziale a Bologna chiuso lo svincolo n.8 Fiera

Autostrade per l’Italia comunica che sulla Tangenziale di Bologna, per tre notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 14 alle ore 06:00 di sabato 17 marzo, sarà chiuso lo svincolo n.8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno ed in uscita per chi proviene da San Lazzaro, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo n.8bis Viale Europa, n.7bis SS64 Ferrarese o n.7 Via Stalingrado.