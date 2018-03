Ecco gli Ambasciatori di Bologna: un premio a chi fa crescere la città

Il progetto “Ambasciatori di Bologna” premia le prime 13 personalità che hanno contribuito a far diventare la nostra città sede di prestigiosi eventi. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 marzo, i primi 13 Ambasciatori di Bologna sono stati premiati nella cornice della Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, dove il progetto è stato presentato.

Nato da un’iniziativa di Bologna Convention Bureau – la divisione di Bologna Welcome che si occupa di promuovere la città sul mercato dei congressi e degli eventi nazionali ed internazionali – il progetto si rivolge a quelle personalità del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale, sportivo ed istituzionale della città, interessate a candidare Bologna quale sede di un futuro evento congressuale o di altra tipologia, diventando così davvero “Ambasciatori” del territorio e contribuendo a migliorare la visibilità della destinazione ed il suo sviluppo scientifico, culturale ed economico.

Durante la cerimonia di presentazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città, Matteo Lepore; la Prorettrice per le relazioni internazionali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Alessandra Scagliarini; il Presidente di Bologna Welcome, Celso de Scrilli; il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.

In particolare, per il Comune di Bologna, l’accento è stato posto sull’importanza del segmento MICE per lo sviluppo economico della città e delle politiche turistiche volte ad accrescere l’attrattività del territorio.

Infine la premiazione dei primi 13 Ambasciatori che nel 2017 sono riusciti a far scegliere la nostra città quale destinazione di grandi eventi.

Gli Ambasciatori 2018: