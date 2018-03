Mercoledì, al Teatro Il Celebrazioni per Risate di Cuore, Paolo Migone con ‘Completamente spettinato’

Risate di Cuore, la rassegna teatrale organizzata da Couponlus a favore delle Onlus, si articola in diverse serate al Teatro Celebrazioni di Bologna che hanno visto e vedranno esibirsi alcuni dei più celebri comici delle trasmissioni di successo “Zelig” e “Colorado”, tutti uniti dal desiderio di aiutare cinque tra le principali Onlus della città che hanno aderito al progetto.

“L’Ikea nooo…”, questa e tante altre sono le gag più riuscite del celebre comico livornese Paolo Migone che il 14 marzo porterà lo spettacolo Completamente spettinato. Il tema del rapporto tra l’uomo e la donna, o meglio la loro incompatibilità cronica, sarà sviluppato in una versione rinnovata e arricchita dal talento dell’artista affermatosi come uno dei più travolgenti comici di “Zelig”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Ageop (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica).

Da annotare in agenda anche l’ultimo appuntamento di Risate di cuore: 18 aprile (ore 21.00): Duilio Pizzocchi e Paolo Cevoli in Patacca Story per ANT.

I biglietti hanno un costo di 25,00 € e sono acquistabili presso le biglietterie del Teatro Il Celebrazioni e del Teatro EuropAuditorium, oppure online sui circuiti VivaTicket e TicketOne.