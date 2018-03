Al Teatro Il Celebrazioni di Bologna ‘Tempi Nuovi’ di Cristina Comenicini

Tempi Nuovi, l’ultimo spettacolo scritto e diretto da Cristina Comenicini, arriva al Teatro Il Celebrazioni il 16 e il 17 marzo (ore 21). In scena Ennio Fantastichini e Iaia Forte. Tempi nuovi mette in scena un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Un terremoto che sconvolge comicamente la vita dei quattro personaggi, un padre, una madre e i due figli, e li pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto ci appare troppo veloce per essere capito ma in cui siamo costretti a immergerci e a navigare a vista…

