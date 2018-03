Incendio all’interno di una centrale elettrica nei pressi della stazione ferroviaria di Imola in via Cesena all’incrocio con via I° Maggio questa mattina verso le 6.30.

A fuoco un componente dell’ impianto di trasformazione per la distribuzione dell’energia elettrica.

L’incendio è stato domato in breve tempo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Imola arrivati tempestivamente sul posto.