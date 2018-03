Anzola Emilia: quarantasettenne latitante da due anni, rintracciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno rintracciato un latitante albanese di quarantasette anni. L’uomo era scomparso due anni fa, probabilmente a seguito di un ordine di carcerazione che aveva ricevuto in virtù dei suoi reati in materia di droga. Il soggetto è stato scovato nel corso di un’attività info-investigativa dei militari che sono andati ad arrestarlo a Bologna, in un appartamento in uso alla fidanzata. Dopo le procedure d’identificazione, il quarantasettenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bologna per scontare una pena di due anni e due mesi di reclusione a seguito di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dall’Autorità Giudiziaria.