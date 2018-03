La prossima domenica, 11 marzo 2018, sarà ecologica anche a Bologna, ecco le limitazioni alla circolazione

L’11 marzo, a Bologna sarà la domenica ecologica. Questo significa che, nell’area del centro abitato, dalle 8.30 alle 18.30 c’è il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore tranne:

1) a benzina omologati Euro 2 e successivi

2) a diesel omologati Euro 4 e successivi

3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e successivi.

La domenica ecologica, solitamente prevista per la prima domenica del mese, è stata rinviata di una settimana per facilitare gli spostamenti verso le sedi elettorali per le operazioni di voto alle elezioni politiche del 4 marzo.