Il 23 marzo i pm di Bologna interrogheranno “Igor”

C’è l’ok del giudice spagnolo: il 23 marzo, nel carcere di Saragozza dove è detenuto, i magistrati della Procura di Bologna potranno interrogare Norbert Feher. Nei prossimi giorni il Pm Marco Forte, titolare dell’inchiesta, e il procuratore capo Giuseppe Amato partiranno per il paese iberico dove incontreranno per la prima volta ‘Igor’, il killer serbo accusato di due omicidi commessi nell’aprile dello scorso anno nelle province di Bologna e Ferrara. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, era stato arrestato il 15 dicembre in Aragona, dove si nascondeva e dove prima di essere preso ha ucciso altre tre persone: delitti di cui risponderà alla giustizia spagnola. Oggetto delle domande dei pm bolognesi, gli omicidi in Italia, ma probabilmente anche il periodo di latitanza e gli eventuali complici. Dopo di che l’indagine su Feher verrà chiusa e si chiederà il processo.