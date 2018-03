Giornata di narrazioni, riflessioni e letture, sabato a Bologna presso il PRAT teatri comunità

Il 10 marzo 2018, il Teatro del Pratello propone in collaborazione con l’Istituzione G.F. Minguzzi e con il patrocinio del Quartiere Porto-Saragozza, una giornata di narrazioni, di riflessioni e di letture, con pranzo della sporta finale, dal titolo: Sul Far Comunità. L’incontro fa parte del progetto di welfare culturale Arrivando da Ovest, che il Teatro del Pratello, nel 2017, ha avviato in luoghi diversi del Quartiere, attraverso laboratori ed eventi teatrali e culturali.

Il progetto teatrale ARRIVANDO DA OVEST si propone di realizzare azioni che mirano ad accrescere e a consolidare un rinnovato senso di comunità; in cui la narrazione di storie e simboli condivisi contribuisce a formare un patrimonio comune e dove, attraverso il fare teatro comunità, si attiva la capacità di cogliere obiettivi comuni nella piacevolezza di interazioni positive, sperimentando la condivisione emotiva per realizzare un evento di spettacolo, che diventa l’occasione per un reciproco riconoscersi.

La giornata di narrazioni, di riflessioni e di letture SUL FAR COMUNITA’ è la tappa conclusiva di un percorso che ha coinvolto, nella sua costruzione, diverse realtà del Quartiere: una classe della Scuola Media Gandino, i cinque centri sociali dell’ANCESCAO del Quartiere Porto Saragozza, la Parrocchia San Giuseppe Cotolengo, l’esperienza degli Orti di via Saragozza, l’AIAS Bologna Onlus, il co-housing Porto15, l’Associazione il Melograno.

Le sette narrazioni risponderanno ad alcuni quesiti comuni: A quale territorio fa riferimento la vostra attività? Quale specificità nasce dal lavorare in questo quartiere?

In che senso vi pensate come comunità? In cosa la vostra esperienza può migliorare la vita comune del quartiere? E fra cinque anni che succederà? La narrazione della classe delle Scuole Medie Gandino si incentrerà sul lavoro condotto in classe da Graziella Giovannini e da Maria Orecchia che ha ricostruito mappe diverse sul sentimento di appartenenza dei ragazzi al territorio. Si alterneranno alle suddette narrazioni, l’introduzione di Graziella Giovannini, le letture di scritture prodotte nei laboratori “Popolarissime

case” e “Luoghi di cura e di ricovero”, le riflessioni su quanto presentato nella giornata di Flavia Franzoni, di Bruna Zani, di Lorenzo Cipriani, e la proposta di Paolo Billi di “Far comunità con le arti e il teatro per 2018”. La giornata si conclude con un collettivo “pranzo della sporta” con il contributo di tutte le diverse associazioni e delle famiglie degli studenti partecipanti.

10 marzo 2018 dalle ore 9.30 – presso il PRAT teatri comunità, Via del Pratello 53

L’ingresso è libero.

Per info info@teatrodelpratello.it

tel. 3331739550