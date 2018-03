Concerto gospel di beneficenza sabato sera a San Lazzaro di Savena

“Tante voci, un solo cuore” è il titolo del concerto in ricordo di Ennio e Irnerio Pizzoli nonché del professor Marco Biagi, che si terrà il 10 marzo alle ore 21, nella chiesa di San Lazzaro (piazza Bracci). L’ingresso è a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto alle Suore Missionarie della Fanciullezza e all’associazione Good Samaritan, impegnate nel sostegno dei bambini di Perù, Ecuador e Uganda.

Protagonista della serata sarà il coro gianni Ramponi di Fiesso, diretto dal Maestro Stefano Ramponi, che proporrà il suo vasto repertorio di musica Gospel assieme ad alcubni ospiti, tra musicisti e cantanti solisti. La serata, patrocinata dal Comune di San Lazzaro, sarà l’occasione per ricordare la figura del giuslavorista Marco Biagi e due personalità fondamentali della famiglia Pizzoli e della storica azienda di Budrio di cui Ennio Pizzoli fu fondatore.

Il Coro Gianni Ramponi si costituisce nel 1972 dall’allora Maestro omonimo. Il coro è costituito da elementi di tutte le età, che allietano la funzione domenicale della chiesa di Fiesso e partecipa attivamente a numerose altre iniziative mirate e di beneficenza

L’associazione Good Samaritan nasce nel 1999 a Caronno Varesino (VA), e si dedica alla Cooperazione Internazionale, realizzando progetti di sviluppo nel Nord Uganda, in collaborazione con la ONG ugandese “Comboni Samaritans of Gulu”. Nel suo impegno ha scelto di privilegiare l’istruzione dei bambini orfani o figli di malati di AIDS, sostenendoli in tutto il loro percorso scolastico, nonché con numerosi interventi di assistenza sanitaria.

La Congregazione delle suore Missionarie della Fanciullezza è stata fondata a Pesaro il 4 ottobre 1951 da Madre Flora Pallotta, originaria di Force (AP). La Congregazione vive la sua missione nella Chiesa e nel mondo impegnandosi nell’evangelizzazione, nell’educazione, nella formazione e nell’assistenza della fanciullezza soprattutto di quella più povera e bisognosa.