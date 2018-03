Area Lungo Reno, intervento della Polizia Municipale nella zona di via Agucchi

La Polizia Municipale di Bologna ha svolto nella mattinata di oggi un’attività di sgombero nella zona di via Agucchi area Lungo Reno. Sono state abbattute quattro baracche ubicate in area demaniale e quattro situate in un’area di proprietà della rete ferroviaria, area sulla quale si effettueranno interventi mirati a scoraggiare eventuali altri insediamenti. Alcune delle baracche contenevano stufe artigianali, il cui utilizzo in quelle condizioni è estremamente pericoloso. Inoltre il Reparto Territoriale Borgo-Reno ha denunciato quattro persone adulte di nazionalità rumena, tre uomini e una donna. Nel corso dell’intervento sono state impiegate inizialmente tre pattuglie, successivamente raggiunte da altri due equipaggi. E’ in corso da parte di Hera l’attività di pulizia dell’area.