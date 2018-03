San Lazzaro di Savena: con Nilde il lavoro femminile riparte dall’8 marzo

Hanno iniziato il loro percorso questa mattina, in mediateca, le donne che hanno partecipato al bando per la promozione dell’imprenditoria femminile del Comune di San Lazzaro. Al bando hanno risposto 9 future o neo imprese a maggioranza femminile o di singole cittadine inoccupate o che hanno perso il lavoro negli ultimi 4 anni. Si tratta di proposte di impresa innovative e molto varie tra loro: si va da una proposta di corsi di inglese, di yoga o di ginnastica dedicata al pre e post parto, a community digitali per genitori e imprese, passando per la fotografia, servizi editoriali e finanziari innovativi, ma anche proposte legate al design e all’hand-made.

Per le tante imprenditrici che si sono messe in gioco e hanno presentato il proprio progetto di impresa innovativa e al femminile, è dunque iniziato il percorso formativo da 44 ore sulle strategie di sviluppo e gestione di impresa, che permetterà loro di concretizzare le proprie idee imprenditoriali e realizzare un business plan dettagliato.

Al termine del percorso formativo, saranno selezionate le tre realtà che usufruiranno gratuitamente per due anni del nuovo spazio Nilde (Nuova Impresa Libera Donne Eccezionali), alla Ponticella, e di eventuali ulteriori servizi a supporto dello sviluppo e consolidamento delle neo-imprese.

“Abbiamo voluto dare il via a questa bellissima esperienza l’8 marzo proprio per la valenza simbolica di questa data, Giornata Internazionale delle Donne – ha spiegato il sindaco Isabella Conti, accogliendo le partecipanti del bando alla loro prima lezione -. Con il bando dedicato a Nilde e all’imprenditoria femminile volevamo offrire a tutte voi qualcosa di più di un’opportunità lavorativa. Per questo, al netto dei progetti che saranno selezionati come vincitori del bando, abbiamo deciso di offrire questo percorso di formazione a tutte le partecipanti. Volevamo lasciarvi competenze in più da spendere nel vostro sogno o nel vostro futuro lavorativo, qualcosa che potesse fare curriculum e che rappresentasse un investimento sulle vostre capacità e le vostre idee. Vogliamo vedere sempre più donne motivate, consapevoli e padrone del proprio destino”.