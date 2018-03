Piazza Aldrovandi a Bologna, via alla qualificazione commerciale: tra i chioschi tavolini per i clienti e nuove attività

Proseguono gli interventi che stanno cambiando il volto di piazza Aldrovandi. Dopo i lavori di riqualificazione urbanistica degli spazi, che hanno anche ridisegnato l’area pedonale e la viabilità della piazza, la Giunta su proposta dell’assessore al commercio, Alberto Aitini, ha approvato il progetto di qualificazione commerciale del mercato rionale, dove sono presenti 16 chioschi, di cui 14 alimentari. La novità principale riguarda l’utilizzo degli spazi tra i chioschi, oggi liberati dalla presenza di veicoli, che rientrano in un’area mercatale ampliata e aperta ad altri usi, dopo averla dotata di un box con adeguati servizi igienici, due dei quali riservati agli operatori ed uno per i fruitori del mercato.

Grazie al processo di coinvolgimento degli operatori, delle associazioni di categoria e del Quartiere in un patto di collaborazione, oggi si arriva alla qualificazione commerciale dell’area, che per la parte non occupata dai chioschi potrà essere utilizzata dagli operatori con l’allestimento di arredi per la clientela e attività di somministrazione nell’orario del mercato, cioè fino alle 20.30 (RPT CORRETTA: 20.30) e comunque nel rispetto della normativa afferente il commercio su area pubblica . Gli spazi laterali ai chioschi potranno essere gestiti al 50% tra i due conduttori oppure ceduti all’operatore confinante. Gli arredi utilizzati per gli spazi esterni dovranno essere adeguatamente trasferiti in un luogo chiuso al termine dell’orario di utilizzo.

Il progetto di qualificazione prosegue gli interventi di rilancio delle attività della piazza per farne un altro cuore commerciale, pedonale e culturale nel centro della città, con l’offerta di servizi più qualificati alla clientela, come già sperimentato con il mercato domenicale dei fiori.