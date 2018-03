“Bologna-Firenze, andata e ritorno”: i sindaci metropolitani Merola e Nardella raccontano in un video le prospettive future del protocollo d’intesa

Gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato nel novembre scorso tra le due Città metropolitane di Bologna e Firenze saranno al centro dell’incontro “Bologna – Firenze, andata e ritorno” in programma mercoledì 14 marzo a Loiano (dalle 9 alle 17.30 a Palazzo Loup, via Santa Margherita 21).

E sono proprio i due sindaci metropolitani Virginio Merola e Dario Nardella a lanciare l’appuntamento della settimana prossima raccontando in questo video a due voci, in una sorta di andata e ritorno virtuale tra Bologna e Firenze, i contenuti del patto e ad invitare i cittadini al convegno di mercoledì. L’appuntamento a Loiano sarà infatti dedicato alla discussione e alla progettazione, per entrare nel concreto delle prospettive future del protocollo d’intesa.

Il video oggi è stato proiettato anche a Berlino – sottotitolato in inglese – in occasione dell’ITB Berlin (Borsa Internazionale del Turismo), dove Bologna e Firenze verranno presentate come due grandi città che hanno deciso di camminare insieme, unite da secoli di storia, oltre che dalla prossimità geografica, intenzionate a mettere a fattore comune le proprie progettualità per raccontare, promuovere, commercializzare lo splendido territorio che le lega.

L’evento è gratuito. Iscrizione obbligatoria su > Form online