Adesione Acli provinciali di Bologna al Network “Family in Italia”

Nella giornata internazionale della Donna, le Acli di Bologna annunciano l’adesione al “Network Comuni amici della famiglia”, ideato dall’Agenzia della provincia autonoma di Trento per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. «Siamo la prima realtà bolognese ad aderire» annuncia il presidente provinciale Filippo Diaco, «dopo un incontro conoscitivo e di scambio di buone prassi avvenuto il 20 febbraio scorso a Trento». Ad oggi fanno parte del Network 26 enti, di cui 22 Comuni e 4 organizzazioni: le Acli di Bologna, la prima Associazione di Promozione Sociale a prendervi parte.

«Aderendo al Network» spiega Diaco «ci siamo presi l’impegno di sensibilizzare e stimolare gli Enti del nostro territorio a promuovere politiche familiari sempre più efficaci e diffuse, con un’attenzione peculiare ai servizi, alle agevolazioni economiche e alla diffusione di esse non solo alle fasce di popolazione in situazione di disagio socio-economico, ma anche alla “famiglia media”». Tanti gli spunti che le Acli hanno ricavato dall’incontro trentino e di cui si faranno portavoce con gli Enti locali e le aziende del territorio: «Le Acli hanno da sempre sensibilità a questo tema. In particolare» prosegue Diaco, «da circa tre anni la nostra Associazione si spende attivamente per la promozione di politiche e di misure concrete di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Le Acli di Bologna stesse organizzano un centro estivo e un doposcuola, pensati proprio come misura di conciliazione». Contando circa 10.500 soci, 80.000 utenti e oltre un centinaio fra dipendenti e collaboratori del “sistema Acli” bolognese, che comprende il Patronato, il Caf, l’Ente di promozione sportiva USAcli, Acli Arte e Spettacolo, la Federazione Anziani e Pensionati, l’ente di formazione professionale Oficina IS, l’intento è quello di partire proprio dall’interno per avviare una più sistematica promozione di servizi family friendly: «con questa adesione al network» afferma Diaco, «aumentano il nostro impegno e il senso di responsabilità in ottica di promozione delle politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità».

