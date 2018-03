Tre donne arrestate dai Carabinieri a Bologna per tentato furto all’Ipercoop

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una trentanovenne, una quarantanovenne e una cinquantaseienne per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo ieri mattina al centro commerciale “Borgo” di via Marco Emilio Lepido. Le tre donne sono state fermate perché stavano tentando di allontanarsi senza pagare una “spesa” di circa 500 euro che avevano fatto al supermercato “Ipercoop”.

La refurtiva, costituita da diversi prodotti cosmetici, articoli per cellulare e videogiochi, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Al momento dell’arresto la quarantanovenne si è sentita male ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre le altre due donne, gravate da precedenti di polizia specifici, sono state tradotte in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.