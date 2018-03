RFI, linea Porrettana: giovedì 8 marzo riapre il tratto fra Porretta e Riola

Giovedì 8 marzo sarà interamente operativa la linea ferroviaria Bologna – Porretta (la cosiddetta Porrettana), dopo la chiusura di due giorni del tratto fra Riola e Porretta per il movimento franoso in atto nella zona di Marano di Gaggio Montano. La sospensione della circolazione ferroviaria ha comportato una riorganizzazione del servizio, anche con l’utilizzo di autobus sostitutivi, che cesserà questa sera.

A seguito del miglioramento delle condizioni metereologiche, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno deciso la riapertura della linea con una riduzione precauzionale di velocità nel solo tratto – circa 200 metri – direttamente interessato.

In relazione alla frana, inoltre, RFI ha installato speciali strumenti di rilievo topografico per il controllo dell’infrastruttura ferroviaria. Questo monitoraggio si aggiunge a quello delle acque del fiume Reno, predisposto dall’ente competente con cui RFI rimane in contatto costante.