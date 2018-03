Il Marconi vola a febbraio, +12,4%

Si conferma anche a febbraio la positiva crescita del Marconi. Dopo un ottimo gennaio (+11,1%), il secondo mese del 2018 ha fatto registrare un incremento di passeggeri del 12,4%, pari a 542.489 passeggeri.

Nel dettaglio, a febbraio 2018 i passeggeri su voli internazionali sono stati 403.743 e quelli su voli nazionali 138.746. I movimenti aerei sono stati 4.552, per un incremento del 6,4% sullo stesso mese del 2017, mentre le merci trasportate per via aerea hanno messo a segno un -6,2% per un totale di 3.117 tonnellate.

Le tre destinazioni più “gettonate” di febbraio sono state, nell’ordine: Catania, Parigi Charles De Gaulle e Roma Fiumicino. Tra quelle preferite nel mese troviamo inoltre: Madrid, Palermo, Francoforte, Barcellona, Londra Heathrow, Londra Stansted e Dubai.

Nei primi due mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 1.141.342, con una crescita dell’11,7% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 9.584, con una crescita del 6,3%. Le merci totali sono aumentate dell’1,8%, con 6.554 tonnellate trasportate.