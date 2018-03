Furto all’isola ecologica: tre arresti a San Giovanni in Persiceto

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato tre marocchini residenti a Castelfranco Emilia per furto aggravato in concorso. E’ successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che qualcuno si stava aggirando con fare sospetto nei pressi dell’isola ecologica di via Morandi. All’arrivo dei militari, una persona è uscita dall’isola ecologica ed è fuggita a piedi per i campi, mentre altri due soggetti si sono dileguati a bordo di un furgone che era stato parcheggiato in zona.

La persona fuggita a piedi è stata inseguita da un Carabiniere, raggiunta e identificata in un ventinovenne marocchino, mentre gli altri due soggetti, marocchini di trentaquattro e quarantuno anni, sono stati individuati più tardi a Castelfranco Emilia da una pattuglia del Commissariato locale della Polizia di Stato. La refurtiva, rinvenuta nei pressi dell’isola ecologica e nel vano di carico del furgone, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo avare trascorso la notte in cella, questa mattina, i tre marocchini, tutti gravati da precedenti di polizia specifici, sono stati accompagnati presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto.