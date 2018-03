All’Arena del Sole di Bologna giovedì “Pina Bausch e l’Italia” – sabato “A Fury Tale”

Nell’ambito del progetto “Eredità Danzate. Cristiana Morganti”, curato da Elena Cervellati, e realizzato dal Centro La Soffitta – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione e Cro.me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo, ERT presenta due appuntamenti all’Arena del Sole.

Pina Bausch e l’Italia è il titolo della tavola rotonda che si terrà giovedì 8 marzo alle ore 17, nel foyer dell’Arena del Sole di Bologna con Cristiana Morganti e con Leonetta Bentivoglio, Eugenia Casini Ropa, Elena Cervellati. Le voci presenti all’incontro approfondiranno il ruolo della danzatrice e coreografa tedesca nel panorama del teatro e della danza in Italia tra gli ultimi due decenni del secolo scorso e oggi.

Leonetta Bentivoglio, studiosa e giornalista tra le maggiori conoscitrici della Bausch e del suo mondo; Eugenia Casini Ropa, storica della danza che, nel 2000, conferì alla coreografa tedesca la Laurea ad honorem dell’Università di Bologna; Elena Cervellati, docente di Storia della danza e delle arti del movimento al DAMS di Bologna, e Cristiana Morganti, protagonista del progetto, formatasi in Italia e fiorita in Germania, per oltre venti anni interprete del Wuppertal Tanztheater e oggi coreografa affermata.

Sabato 10 marzo alle ore 19.30 va in scena all’Arena del Sole nella Sala Leo de Berardinis A Fury Tale, spettacolo di Cristiana Morganti, creato nel 2016, a cinque anni dall’inizio del suo percorso come solista e coreografa indipendente.

In A Fury Tale, la Morganti, come coreografa e regista, affida ai corpi e alle personalità di Anna Wehsarg e Anna Fingerhuth – due donne, alte, pallide, dai capelli rossi, uguali ma diverse – il compito di restituire la sua riflessione sensibile, ironica sul femminile nelle sue molte e possibili declinazioni. Una ricerca che in parte, come nei precedenti lavori, attinge dalla sua autobiografia: competizione e amicizia, isterismo e dolcezza, imprevedibilità e quotidianità, aggressività e tenerezza.

