I Carabinieri della Compagnia di Imola e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna hanno avviato le indagini per risalire alle cause di morte di un uomo che questa mattina è stato trovato privo di vita all’interno della discarica per rifiuti non pericolosi di via Pediano, località Tre Monti. Sul posto sono intervenuti il Medico Legale, dott.ssa Donatella Fedeli e il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Bologna, dott.ssa Morena Plazzi.