Infiltrazioni d’acqua dal tetto del Centro Dialisi dell’Ospedale di Loiano

Temporaneamente sospesa, da questa mattina, l’attività del Centro Dialisi presso l’Ospedale di Loiano. I trattamenti ai quattro pazienti in cura presso il Centro, sono garantiti al Centro Dialisi dell’Ospedale Bellaria. I trasferimenti verso e dal Bellaria sono assicurati dalla Centrale 118.

Il temporaneo trasferimento al Bellaria si è reso necessario a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto, sul quale nei giorni scorsi si è accumulata una notevole quantità di neve, che hanno provocato il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto.

Nessun problema per la sicurezza di pazienti e operatori. L’equipe clinico assistenziale ha immediatamente messo in sicurezza le tecnologie presenti nel Centro. Gli operatori del Servizio Tecnico dell’Azienda Usl di Bologna sono già al lavoro per ripristinare i pannelli del controsoffitto.