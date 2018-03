Bologna: spacciatore arrestato dai carabinieri in piazza Verdi

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, durante un servizio antidroga e di contrasto alla criminalità, hanno arrestato un quarantunenne tunisino, senza fissa dimora e disoccupato, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato visto davanti a un bar di Piazza Verdi mentre vendeva una dose di hashish a un giovane, poi identificato in un altro tunisino di diciotto anni. Lo spacciatore, gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato e rinchiuso in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il servizio è terminato col sequestro di una ventina di grammi di sostanze stupefacenti.