Due minorenni accoltellati a Bologna

Due minorenni albanesi sono stati aggrediti e feriti con un coltello da due connazionali maggiorenni, in piazza del Nettuno a Bologna, questo pomeriggio poco dopo le 18. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore in codice di media gravità. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia, i due maggiorenni avrebbero incrociato un gruppo di cinque ragazzi con cui è iniziata una discussione per futili motivi. I più grandi hanno estratto un coltello, hanno ferito i due minorenni e sono scappati. I primi a intervenire sono stati gli agenti del Reparto Mobile in presidio nei pressi della fontana del Nettuno.