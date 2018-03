Operazione “Il cammino”, sono quattro gli arresti

Nella mattinata odierna, i carabinieri del ROS e dei Comandi Provinciali di Bologna, Modena e Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bologna su richiesta della locale Procura Distrettuale, nei confronti di 4 marocchini indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Le indagini, avviate per l’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo nei confronti del foreign figheter E.A.Y., oltre a documentare l’effettiva appartenenza dello stesso allo “Stato Islamico – Is” e il suo decesso nel febbraio 2016 durante i combattimenti nel teatro di guerra siro-iracheno, delineavano le responsabilità dei suoi fratelli E.A.K. (anni 32) e E.A.Y. (anni 36), nonché dei connazionali B.A. (anni 35) e D.A. (anni 48), in reiterate condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, commesse in provincia di Bologna nel periodo 2015 – 2016.

E.A.K. e E.A.Y., tra la fine di maggio 2017 e l’inizio del corrente anno, erano già stati espulsi dall’Italia e rimpatriati in Marocco, il primo in via amministrativa ed il secondo come misura alternativa alla detenzione.