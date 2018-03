Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 in via Ferrarese località Casoni di Malalbergo. Coinvolte 3 autovetture a bordo delle quali c’erano cinque persone tre delle quali sono rimaste incastrate tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna con un polisoccorso e una autogru. Sul posto anche il 118 per le prime cure, carabinieri e Polizia Municipale. Tra le probabili cause del sinistro il manto stradale ghiacciato.