Elezioni politiche 2018, modalità di voto e servizi predisposti a Bologna dall’Amministrazione comunale

In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 4 marzo 2018, il Comune di Bologna ha attivato, come di consueto, uno spazio web sulla Rete Civica Iperbole per informare i cittadini sulle modalità di voto, sui documenti necessari, sui servizi di trasporto, sui provvedimenti di mobilità. Inoltre i risultati elettorali relativi alla città di Bologna si possono seguire in tempo reale nella sezione Risultati online raggiungibile dalla home page di Iperbole.

Nello spazio web dedicato alle elezioni sono disponibili tutte le informazioni su apertura dei seggi, modalità di voto, navette Tper, provvedimenti di traffico (come il rinvio della domenica ecologica all’11 marzo e la disattivazione di Sirio nel giorno delle elezioni per favorire l’accesso ai seggi). Si trovano poi le specifiche su casi particolari nell’esercizio del diritto di voto, orari di apertura dell’Ufficio Elettorale e modalità di rilascio delle carte di identità nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo (in via Don Minzoni 10/2 sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23). C’è poi tutta una serie di link utili oltre che la mappa delle sezioni elettorali della città.

Dati affluenza e voti scrutinati

In questa pagina sarà possibile consultare i dati relativi all’affluenza alle urne e ai voti scrutinati. I dati sull’affluenza saranno aggiornati alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica 4 marzo. I dati relativi all’affluenza verranno pubblicati domenica 4 marzo anche sullo schermo dell’URP di Piazza Maggiore, visibile all’esterno, mentre i risultati definitivi compariranno sullo schermo non appena saranno disponibili.