Ecco i lavori stradali in programma la prossima settimana a Bologna

A causa del maltempo, slitta al 6 aprile il termine per i lavori di realizzazione del percorso pedonale protetto nel tratto di via Larga compreso tra via Sighinolfi fino al civico 55. L’intervento, iniziato il 5 febbraio, a partire dal 21 febbraio ha comportato l’istituzione del senso unico, in direzione nord, sul tratto di strada interessato, che rimarrà per tutta la durata dei lavori. L’Amministrazione comunale ha provveduto a distribuire ai residenti le informazioni sul cantiere e sul corretto smaltimento dei rifiuti durante i lavori, che comporteranno lo spostamento dei cassonetti.

La realizzazione del marciapiede di via Larga, fortemente richiesta dai residenti proprio per il conferimento dei rifiuti in sicurezza, è uno degli interventi di riqualificazione previsti e programmati nell’ambito del progetto Pilastro2016, avviato nel 2014 per i 50 anni dalla fondazione del rione, che ha visto numerose azioni e interventi di rigenerazione complessiva della zona e ha avuto come esito la nascita dell’agenzia locale di sviluppo “Pilastro distretto Nord Est”.

Sempre a causa del maltempo, sono prorogati al 20 aprile gli scavi in Largo Bartolo Nigrisoli per le indagini preliminari alla realizzazione del parcheggio interrato di fronte all’Ospedale Maggiore.

Lunedì 5 e martedì 6 marzo, i lavori di sostituzione di una condotta idrica di Hera comporteranno la chiusura di via Casteldebole all’intersezione con via Giuseppe Dozza, nel Comune di Zola Predosa, con conseguente divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Olmetola e via Felicina. Sempre da lunedì 5, fino a venerdì 9 marzo, lavori di potenziamento della linea elettrica interesseranno un tratto compreso tra viale Ercolani all’altezza del civico 4/3 e viale Carducci al civico 9. Il cantiere comporterà il restringimento della carreggiata stradale, con mantenimento di una sola corsia di marcia, per un tratto di circa 10 metri.

Al via la settimana prossima anche numerosi cantieri di posa di infrastrutture per telecomunicazioni. I lavori interesseranno: via dell’Arcoveggio, in prossimità del civico 30 dal 5 al 7 marzo, con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; via delle Scuole, via Panigale, via Bombelli e via Biancolelli, sempre con l’istituzione di un senso unico alternato dal 5 al 17 marzo; via San Felice al civico 93 e via della Grada dall’intersezione con via San Felice a via S.Rocco, dal 5 al 23 marzo, con divieti di sosta nei tratti interessati dal cantiere; via dei Bersaglieri, dal 7 al 9 marzo, con l’istituzione del divieto di transito veicolare tra il civico 7 e via San Petronio Vecchio.

Partirà l’8 marzo il cantiere di Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.