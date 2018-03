Attività di monitoraggio di soggetti e controllo del territorio da parte dell’Arma di Borgo Panigale

Nelle ultime settimane, su tutto il territorio cittadino e della provincia, il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, nell’ambito degli obiettivi programmati in strettissima sinergia con la locale Prefettura, ha intensificato le attività di controllo del territorio, finalizzate al monitoraggio di soggetti di interesse operativo, nonché quelle finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, soprattutto quelli contro il patrimonio, effettuando specifiche attività investigative sviluppate sotto l’alta direzione della Procura della Repubblica di Bologna.

Al riguardo, sul territorio della Compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, proprio la massima attenzione connessa con il controllo ed il monitoraggio si soggetti sospettabili, i Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno e della Stazione di Anzola Emilia hanno posto in essere delle importanti operazioni.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei soggetti di interesse operativo e di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno tratto in arresto C.I., classe 1989, cittadino moldavo, per ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.

In particolare, i carabinieri, all’esito di approfondite indagini, conseguenti alla formalizzazione di una denuncia di rapina da parte del predetto (autotrasportatore e corriere), – soggetto incensurato sul territorio italiano, ma di interesse operativo per precedenti reati perpetrati sul territorio moldavo – che aveva riferito di essere stato rapinato dell’incasso giornaliero dell’attività di corriere, ammontante a circa 1.200 euro, hanno accertato che, in realtà, il predetto: aveva utilizzato la predetta somma in denaro per giocare all’interno di una sala slot locale; avendo perso l’intera somma, aveva simulato di essere rimasto vittima di rapina.

Nel prosieguo delle attività investigative, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione nella sua abitazione di un comune limitrofo, all’esito della quale hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro: una pistola marca Beretta mod. 51 completa di munizioni calibro 7,65, risultata asportata nel 2016 a Bologna, completa di n. 34 munizioni cal. 7,65; un tirapugni artigianale; due coltelli (uno a serramanico e uno da combattimento mod. KUKRI); una fibbia recante un logo nazista (svastica). Il predetto è stato pertanto tratto in arresto per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, a Calderara di Reno (BO), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno altresì denunciato in stato di libertà 7 soggetti, tutti pregiudicati, di origine rumena, in Italia senza fissa dimora, responsabili di invasione di edifici e furto di energia elettrica in concorso.

In particolare, a seguito di mirate attività info-investigative, conseguenti a segnalazioni di cittadini, i carabinieri hanno eseguito una verifica all’interno di un casolare abbandonato, ubicato in quella via san Vitalino, che ha consentito di accertare che: da alcuni mesi, l’edificio era occupato abusivamente dai 7 denunciati, che avevano realizzato un illecito allaccio alla rete elettrica, per un danno stimato di circa 30 mila euro; uno dei soggetti era in possesso di un pc portatile marca acer mod. aspire, risultato, all’esito delle verifiche esperite, oggetto di furto consumato in Bologna la settimana precedente.

Nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica dei requisiti e delle condizioni di custodia delle armi denunciate da privati cittadini, i militari della Stazione di Calderara di Reno hanno denunciato in stato di libertà un uomo cl. 1965, per detenzione abusiva di armi.

In particolare, le verifiche effettuate hanno consentito di appurare che il predetto: aveva denunciato in ritardo (oltre le 72 ore dall’acquisto) l’acquisto di 3 fucili da caccia, cedutigli da altra persona; deteneva illegalmente n. 7 armi da fuoco e n. 500 munizioni, già appartenute al padre defunto. Pertanto, sono state sottoposte a sequestro le citate 10 armi e ne sono state ritirate cautelativamente altre 37 per ulteriori accertamenti.

Per quanto attiene al contrasto ai reati contro il patrimonio, infine, i Carabinieri di Anzola Emilia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due pluripregiudicati italiani, C.A., classe 1979, di Aversa (CE), e C.P., classe 1982, di Modena, che nel mese di ottobre scorso avevano perpetrato: 3 rapine di telefoni cellulari nei confronti di altrettanti ragazzi minorenni; 1 tentativo di rapina nei confronti di una donna.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno permesso di ricostruire la tecnica utilizzata: i malviventi, una volta avvicinate le vittime con una scusa banale, afferrandole per i polsi e strattonandole tentavano di impossessarsi dei loro telefoni cellulari e quant’altro di valore in loro possesso.

Il cosiddetto pedinamento telematico, effettuato analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale e di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona, e le testimonianze dettagliate dei passanti e delle vittime hanno permesso di risalire tempestivamente agli autori delle condotte illecite e di assicurarli alla giustizia.