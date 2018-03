Anche la Prefettura di Bologna revoca il blocco alla circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate

In relazione all’attuale quadro meteorologico che vede il superamento del fenomeno del freezing rain (gelicidio) si comunica che il Prefetto di Bologna ha disposto la revoca dell’ordinanza con cui in data 28 febbraio era stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 ton.

Considerate le previsioni meteo, anche il Comune di Bologna ha revocato l’ordinanza che, da domenica scorsa, prevedeva il divieto di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate sull’intero sistema viario comunale.