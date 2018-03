Annullato l’incontro di venerdì a Bologna su “Le città del futuro”

Causa maltempo l’evento di domani 2 marzo è stato annullato a data da destinarsi

***

Bologna sarà la sesta tappa del percorso degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori italiani verso l’VIII Congresso Nazionale – che si terrà a Roma dal 5 al 7 luglio – con un confronto a tutto campo su “quale architetto per Le Città del futuro”.

Un incontro – al quale parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, rappresentanti dell’ imprenditoria e della società civile – che è programma venerdì prossimo 2 marzo (ore 9 FICO Eataly World) ed è stato organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna.

Il percorso che condurrà al Congresso Nazionale è, infatti, caratterizzato da una serie di incontri e di dibattiti sul territorio – organizzati dal Consiglio Nazionale degli Architetti in sinergia con gli Ordini territoriali, con le Federazioni e le Consulte regionali – finalizzati ad offrire un concreto contributo al dibattito sul futuro dell’abitare, delle città e dei territori, con una serie di proposte – che saranno lanciate a luglio – per nuovo paradigma della qualità della vita urbana.

Per raggiungere questi obiettivi di fondamentale importanza per le comunità dei cittadini è importante anche recepire le sollecitazioni esterne su quali siano le aspettative che la società civile, le istituzioni e gli altri stakeholders hanno rispetto al contributo che proviene dagli architetti, in termini di affidabilità, innovazione e efficienza, sui temi dell’ambiente, della responsabilità sociale in un mondo caratterizzato dai repentini cambiamenti.

Tutto questo con uno sguardo su quello che succede negli altri Paesi Europei per approfondire ruoli, percorsi formativi, tipologie degli Ordini professionali che caratterizzano la professione di architetto.

All’incontro è prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, del Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del Sindaco del Comune di Bologna e Presidente della Città Metropolitana, Virginio Merola,

Verranno anche illustrati alcuni dati di una ricerca che è stata commissionata dal Consiglio Nazionale al Cresme che si concentrerà sulla situazione economica dei territori dell’Emilia Romagna.