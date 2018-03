Neve, situazione strade provinciali bolognesi alle ore 12

Al momento tutte le strade provinciali sono aperte e percorribili con pneumatici invernali o catene. Tutti i mezzi e gli uomini della Città metropolitana sono al lavoro per fronteggiare la nevicata in corso: 124 spazzaneve (di cui 85 in montagna e 39 in pianura) e 20 mezzi spargisale (14 in montagna e 6 in pianura). Al momento gli approvvigionamenti di sale sono sufficienti ma ne sono stati richiesti ulteriori, visto il perdurare delle perturbazioni, che si conta di reperire nelle prossime ore.

Nelle ore di punta di questa mattina (attorno alle ore 8) i disagi maggiori si sono registrati in pianura sulla Galliera (SP 4) e sulla San Donato (SP 5) con code e rallentamenti che hanno ostacolato anche il lavoro degli spazzaneve.

Sempre sulla SP 5 a nord di Molinella a causa delle temperature più rigide rispetto alle altre zone ci sono state alcune uscite di strada.

In montagna sono già caduti fino a 25 cm di neve che, sommandosi a quella caduta nei giorni scorsi, ha ridotto la larghezza della carreggiata in molti punti, ma non si registrano particolari problemi.

Si invita alla prudenza anche perchè – soprattutto nell’area della montagna ovest – non si era ancora completato il lavoro di riparazione delle buche causate dal maltempo dei giorni scorsi ed alcune sono state coperte dalla nuova neve caduta da questa notte e possono quindi rappresentare un pericolo.

Al momento aiuta anche la decisione, assunta nella serata di ieri dalla Prefettura, di rinnovare il divieto di circolazione del traffico pesante anche sulle provinciali (di massa superiore a 7,5 tonnellate).

In serata potrebbero registrarsi problemi di traffico soprattutto sull’asse attrezzato nella zona di Casalecchio dove è previsto un importante evento musicale all’Unipol Arena.