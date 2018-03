Desk Brasile: a Bologna imprenditori e professionisti sudamericani incontrano i colleghi italiani

Far conoscere ai commercialisti italiani le opportunità d’investimento in Brasile e le possibili sinergie da avviare con i loro colleghi brasiliani e tra le imprese italiane e quelle del grande Paese sudamericano. Sono queste le finalità del Roadshow “Desk Brasile”, organizzato dal CNDCEC-Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili in collaborazione con il CODER-Coordinamento Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia-Romagna, e che si è svolto giovedì 1 marzo a Bologna presso il Centro Congressi di Fico Eataly World.

Il “Desk Brasile” rientra tra le azioni previste dal Protocollo d’intesa siglato dalle rappresentanze professionali dei Commercialisti italiani e brasiliani, per promuovere il processo di internazionalizzazione degli studi professionali e fornire alle aziende clienti forme di assistenza in rete, consulenza e collaborazione in materia finanziaria, societaria, commerciale, amministrativa e tributaria che tengano conto delle legislazioni dei due rispettivi Paesi.

Nel programma, gli interventi di Andrea Foschi (Consigliere CNDCEC), Stefano Zanardi (Presidente CODER), Alessandro Bonazzi (Presidente ODCEC Bologna) e Giovanni Gerardo Parente (Presidente A.I.C.E.C., Associazione per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili). In rappresentanza dei Commercialisti brasiliani ha parlato Marcio Massao Shimomoto, Presidente di SESCON – SP.

La giornata è proseguita con diversi interventi operativi coordinati da Donatella Vitanza (Consigliere ODCEC Bologna). Tra i relatori Stefano Bellucci, Responsabile Centro Nord Rete Domestica, Sace spa; Livio Stellati, Responsabile Rapporti col territorio Centro Nord UniCredit; Renzo Regini, UniCredit Brazil Representative – San Paolo. Il Presidente di Unimpresa Giovanna Ferrara ha posto l’accento sull’importanza delle fiere e dei b2b. Gli aspetti giuridici sono stati al centro della relazione di Alessandro Lazzaroni (Commissione Internazionalizzazione delle imprese ODCEC Bologna). La descrizione di SESCON e delle attività svolte dai Commercialisti brasiliani è stata effettuata da Caroline Trimboli (Responsabile del Desk International SESCON SP) e da Benedicto David Filho (Coordinatore della commissione progetti internazionali).

A seguire Andrea Selvatici (Consigliere ODCEC Bologna) ha coordinato l’intervento di Karine De Souza (General Manager KDS) in relazione alle opportunità di investimento in Brasile per professionisti ed imprenditori italiani. Nel corso dei lavori, anche l’illustrazione di un case history dedicato alla storica azienda emiliana Fabbri 1905 spa.

Segreteria Organizzativa: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204 info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it