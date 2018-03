Arrestati gli autori della rapina alla Coop di via Sibirani a Sant’Agata Bolognese

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese hanno arrestato due casertani, F.N. di cinquantaquattro anni e A.P. di trentotto. E’ successo intorno alle ore 11:00 di ieri, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che due soggetti dopo aver perpetrato una rapina a mano armata (con coltello) ai danni della Coop di via Sibirani a Sant’Agata Bolognese, erano fuggiti a piedi. La notizia è stata trasmessa subito a tutte le pattuglie dell’Arma della Compagnia di San Giovanni in Persiceto che in quel momento si trovavano in zona per i consueti controlli del territorio.

Pochi istanti dopo, un’autoradio dei Carabinieri di Sant’Agata Bolognese rintracciava i due rapinatori nelle vicinanze del supermercato e considerato che i due soggetti corrispondevano perfettamente alla descrizione rilasciata da alcuni testimoni, procedeva all’arresto. A.P., alla vista dei Carabinieri ha alzato le mani dicendo: “Sono stato io, sono io la persona che cercate”. I due soggetti non hanno opposto resistenza, ma si sono presi le proprie responsabilità di quello che hanno fatto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna sono stati tradotti in carcere. La refurtiva, del valore di un migliaio di euro in contanti è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario.