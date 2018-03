Aeroporto Marconi: bilancio giornata neve

La nevicata di oggi a Bologna, a tratti molto intensa, ha provocato disagi anche all’Aeroporto Marconi, che comunque è rimasto sempre aperto ed operativo.

Malgrado l’intervento della “Squadra Neve”, in azione già dalla notte con circa 150 persone e 100 mezzi tra trattori spazzaneve, camion e pale gommate per garantire la regolarità e sicurezza dei voli, si sono infatti registrati alcuni ritardi e cancellazioni.

In particolare, le operazioni di sghiacciamento e trattamento de-icing degli aeromobili hanno contribuito a rallentare le partenze, con ritardi variabili da mezz’ora fino a 3-4 ore.

La concomitanza del maltempo su altri scali di partenza o di destinazione e la scelta di alcune compagnie di cancellare in via preventiva alcuni voli hanno contribuito al bilancio complessivo di circa 40 voli cancellati sui 180 voli programmati per oggi.

Forti rallentamenti per alcune ore anche per il sito internet del Marconi, a causa del sovraccarico di traffico. I passeggeri sono stati aggiornati anche tramite i canali social dell’Aeroporto, in particolare Facebook e Twitter.

L’Aeroporto di Bologna si scusa con i passeggeri per i disagi, che sta cercando di ridurre il più possibile, in considerazione dell’evento meteorologico. La “Squadra Neve” del Marconi continuerà a lavorare anche nella serata e nella notte, per mantenere operativo lo scalo.