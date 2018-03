Presentata la nuova maglia della StraBologna 2018

È stata ufficialmente presentata l’esclusiva maglia tecnica di StraBologna 2018. La nuova maglia, come ogni anno, vuole essere un simbolo che contraddistingua e unisca tutti i partecipanti all’evento più atteso della città. Il 20 maggio 2018, le strade del centro verranno invase da un fiume azzurro di corridori esempio di benessere, sport e salute, ideali che rappresentano in pieno la UISP, come ha ricordato Paola Paltretti, vice presidente dell’associazione. Testimonial d’eccezione Marco Orsi, il nuotatore che tra uno sguardo alle Olimpiadi di Tokio 2020 e a importanti impegni agonistici, non mancherà all’appuntamento di maggio: “E’ una maglia molto bella e sarà, come al solito, una grande festa. Non posso affaticare troppo le gambe, ma sui 3 km ci sarò”.

COME AVERLA. Per avere la maglia tecnica è necessario iscriversi all’evento. Fino al 18 maggio si potrà effettuare l’iscrizione on-line sul sito www.strabologna.it. Dal 1 aprile, inoltre, sarà possibile iscriversi anche offline nei punti vendita indicati sul sito web. Il 19 e 20 maggio ci si potrà iscrivere direttamente in Piazza Maggiore. Nel kit gara, oltre l’esclusiva maglia, è compreso anche il pettorale contenente buoni sconto offerti dai partner dell’evento. Il kit può essere ritirato nella sede UISP di Bologna in via dell’Industria 20, oppure il 19 e 20 maggio nel punto vendita di Piazza Maggiore. La maglia tecnica è studiata per essere utilizzata tutti i giorni: un tessuto leggero, comodo, facilmente lavabile e di qualità. Il tessuto traspirante, 100% poliestere microforato, permette il massimo comfort ai corridori. Questa esclusiva maglia è simbolo della meravigliosa Bologna e della sua affascinante storia.

TUTTI AL MUSEO. Durante la presentazione sono state illustrate tutte le novità di questa 39esima edizione. “Via Indipendenza sarà il primo step di tutti e tre i percorsi da 12-7-3 km, questo ci permetterà di evitare imbottigliamenti e di regalare un effetto unico” ha spiegato Nicola Fornasari, responsabile del Comitato Organizzatore di StraBologna, che ha anche svelato la partnership con i musei di Bologna: “Chi acquista il pettorale potrà usufruire di due ingressi al prezzo di uno nei musei dell’area metropolitana. Un modo per valorizzare il patrimonio artistico della città, a cui StraBologna è legata in modo indissolubile”.

PARTNER. A supportare la manifestazione ci saranno importanti sponsor. “Fare StraBologna è una grande impresa”, questo lo slogan usato da Sergio Sangiorgi, vice segretario di Confartigianato. L’impegno degli associati è stato sottolineato da Daniela Marinangeli, coordinatrice macro area Emilia centro – direzione politiche sociali di Coop Alleanza 3.0 – “Il nostro personale è già in fermento” ha detto, ricordando che tutti gli iscritti riceveranno buoni spesa Coop.

STRABOLOGNA DA CANI. Anche quest’anno i cani iscritti alla StraBologna da Cani riceveranno un pacco gara dedicato e offerto da Amici di Casa Coop. Essere vaccinati, registrati all’anagrafe canina e coperti da assicurazione RCT, sono gli unici requisiti richiesti ai nostri amici a quattro zampe.

STRABOLOGNA SCUOLE. Tantissime scuole primarie della città parteciperanno a StraBologna Scuole. Già da settembre, grazie al progetto 13° Gran Prix Emil Banca – StraBologna Scuole 2018, gli alunni degli istituti coinvolti si stanno preparando all’evento partecipando gratuitamente a lezioni di atletica leggera organizzate dagli educatori UISP.