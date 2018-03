Nuova Ordinanza interdittiva della circolazione dei mezzi di massa superiore a 7,5t

In relazione al previsto peggioramento delle condizioni metereologiche a partire da questa sera, il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Bologna, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, ha deciso di adottare una ordinanza interdittiva della circolazione dei mezzi di massa superiore alle 7,5 ton a partire dalle ore 22.00 di questa sera e fino a cessate esigenze.

Il divieto riguarda l’intero sistema viario della provincia di Bologna (autostrade, strade statali e provinciali)

Polizia Stradale ed ASPI, in ambito autostradale, potranno derogare temporaneamente al suddetto divieto qualora circostanze contingenti, legate al miglioramento delle condizioni meteoclimatiche o a specifici interventi di regolazione del traffico, lo rendano necessario o possibile.

Sono esclusi dal presente divieto i veicoli o i complessi di veicoli di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 571 del 19 dicembre 2017. Detti veicoli potranno comunque subire dei fermi temporanei in caso di condizioni metereologiche estreme che non rendano sicura la circolazione stradale.