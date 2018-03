‘La Gioia’ di Pippo Delbono da giovedì a domenica all’Arena del Sole di Bologna

Pippo Delbono, artista caro a Emilia Romagna Teatro Fondazione, torna sul palcoscenico dell’Arena del Sole di Bologna con la sua nuova creazione La Gioia, in scena in prima assoluta dall’1 al 4 marzo (giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 16).

Delbono realizza immaginari per antitesi, contrasti di sensazioni, figure, emozioni, musiche e così accade per La Gioia: un parola festosa che però, come spiega lo stesso regista, fa paura, perché abusata, strumentalizzata e banalizzata da anni di pubblicità e consumismo, da quell’illusione di poter essere felici con i beni materiali. Ecco che il lavoro diventa un cammino, un viaggio, un “tentativo” come lo definisce Delbono, per ritrovare quel luogo in cui si cela la gioia, la parte profonda dell’essere umano.

Attraverso un ampio disegno corale lo spettacolo si concentra sulle singole persone: così, se ogni replica è la tappa di un viaggio, ogni frammento che compone l’opera è il singolo passo. Il comparire degli attori può portare verso una direzione, confermata o sconfessata dalle vive composizioni floreali di Thierry Boutemy, come dalle composizioni musicali di Pippo Delbono e Antoine Bataille o dai versi, sommessi e rivelatori a un tempo, di Kikuo Takano.

Biglietteria telefonica: tel. 051.656.83.99 dal martedì al sabato ore 10-13 biglietteria@arenadelsole.it – www.arenadelsole.it – www.vivaticket.it