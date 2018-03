Incendio in un appartamento a Bologna: anziano morto carbonizzato

Il corpo carbonizzato di un uomo di 82 anni è stato trovato in un appartamento al primo piano di un complesso in Via Vittoria 26, zona Santa Viola a Bologna, dove nel pomeriggio è scoppiato un incendio. Sul posto, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Non sono ancora chiare le cause del rogo. A dare l’allarme verso le 16,30 un vicino che ha visto il fumo uscire da una finestra.