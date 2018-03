Il Cipe approva il progetto definitivo Anas del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno (Progetto Stradale – Stralcio Nord)

Oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato progetti Anas per un valore complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. Tra questi è stato approvato il progetto definitivo del Nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno (Progetto Stradale – Stralcio Nord), in provincia di Bologna, per un investimento di circa di 155,6 milioni di euro, a carico di Società Autostrade per l’Italia. L’intervento, che rappresenta il lotto più impegnativo dell’intervento complessivo composto dallo stralcio nord e dallo stralcio sud, in variante alla strada statale 64 “Porrettana”, presenta uno sviluppo di 2,1 km, di cui 1,2 km in galleria, e una sezione stradale con due corsie per ogni senso di marcia.