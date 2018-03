Canile comunale Trebbo di Reno: box riscaldati, in atto un solo intervento

Al Canile comunale di Trebbo di Reno tutti i box dove sono alloggiati i cani sono riscaldati tranne uno sul quale è in atto un intervento di manutenzione. Va però ricordato che i box sono dotati di aperture dirette con l’esterno e, nel caso delle temperature rigide di questi giorni, l’assenza totale di ingressi di aria fredda è praticamente impossibile.

Nelle ultime settimane, grazie al lavoro dei volontari, si è ottimizzato un canale di comunicazione per lanciare in modo tempestivo la segnalazione in caso di malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il servizio di manutenzione interviene infatti in modo tempestivo ogni volta che parte una segnalazione. Così è stato anche per l’ultimo intervento eseguito lunedì 26 febbraio per controllare le due caldaie di 48 box; le caldaie sono risultate funzionanti ed è stata anche aumentata la temperatura per avere più caldo. In questo momento è in atto un solo intervento all’interno di un box. Per assicurare il massimo del confort vengono utilizzate anche lampade a infrarossi per i cani anziani convalescenti e i cuccioli.