‘Anima e corpo. Vivir Flamenco’, giovedì al Teatro Il Celebrazioni di Bologna

Giovedì 1° marzo al Teatro Il Celebrazioni andrà in scena Anima e corpo. Vivir Flamenco, l’ultimo spettacolo della compagnia FlamenQueVive.

Anima e corpo, eternità e fuggevolezza, sacralità e “carne”: il flamenco ne è un’espressione perfetta. Cosa accade quando un corpo si mette a danzare accompagnato dalle forti noti del flamenco? Il suo movimento non è solo fisico, ogni movenza del bailaor esprime la sua anima, rivela un cosmo di sentimenti impressionante e inconsapevole. Il corpo sfoggia i suoi virtuosismi, grida forte la sua rabbia, la sua allegria, il lamento. Ma a parlare non è il corpo, bensì l’anima. Anima irrequieta che cerca la sua ricompensa, la sua consolazione, la sua ragion d’essere.

In Anima e Corpo. Vivir flamenco l’intangibile e il corporeo si fondono in una alchimia perfetta per dare origine a questa arte che da sempre si caratterizza per il suo dualismo: la gioia, il dolore, l’amore e la sofferenza si alternano con intensa fluidità in quelle che sono le espressioni base del flamenco: il cante, la chitarra e il baile. Quest’anno la compagnia si arricchisce di un ospite d’eccezione: Juan Ogalla Martinez, storico primo ballerino della compagnia di Cristina Hojos. Lo spettacolo si alternerà in coreografie di gruppo e in “soli” dove si potrà ammirare tutta la forza, la potenza e la bellezza di un artista di fama internazionale che interagirà con la grazia e la sensualità delle ballerine della Compagnia per dare vita a un prodotto dal valore estetico e artistico di impareggiabile livello.

