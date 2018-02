Anas comunica che, a causa dell’incolonnamento di mezzi pesanti al casello dell’Autostrada A14, è temporaneamente e provvisoriamente interdetto l’accesso alla NSA 313 complanare di San Lazzaro a Bologna. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e sono in corso le attività di coordinamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti in base all’ordinanza prefettizia in vigore.