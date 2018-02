Emergenza maltempo, parziale revoca dell’ordinanza di blocco della circolazione dei mezzi pesanti

Alla luce del previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche in regione il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Bologna riunitosi in tarda mattinata, ha condiviso l’opportunità di revocarel’ordinanza prefettizia adottata lo scorso 25 febbraio, mantenendo il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, unicamente sul tratto bolognese della A14 direzione sud e sulla SS 9 “Via Emilia” dal Km 101+980 Bologna San Lazzaro al Km 73+241(Imola), a protezione dei nodi autostradali di Romagna e Marche ancora interessati da forti precipitazioni nevose.

Il COV continua a tenere strettamente monitorata la situazione anche al fine di nuove determinazioni in relazione all’evoluzione del quadro meteorologico nelle suddette aree.

Il Comune di Bologna ha limitato solo alle ore serali e notturne (in particolare dalle 20 alle 9) l’ordinanza che ha introdotto da domenica scorsa, 25 febbraio 2018, e fino a cessata esigenza, il divieto di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate (compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali), sull’intero sistema viario del Comune di Bologna. Sono esclusi dal divieto: gli automezzi del trasporto derrate alimentari deperibili in regime di ATP o altri prodotti deperibili; automezzi che trasportano altri prodotti deperibili non compresi nelle esenzioni precedenti, nonché i trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo ed i trasporti di persone; i veicoli adibiti a trasporto pubblico, servizi ambientali nonché veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a questo scopo e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio. Il provvedimento è stato deciso per le condizioni meteorologiche comunicate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, e fa seguito all’analoga disposizione emessa dalla Prefettura sull’intero sistema viario della Provincia di Bologna (autostrade, strade statali e provinciali).