Un matrimonio tra sport e solidarietà a Giocagin 2018

Ieri si è conclusa eccellentemente la prima kermesse nazionale Uisp in ordine cronologico. Per la 31esima edizione del “divertimento in movimento” si sono dati appuntamento oltre 450 persone contribuendo alla raccolta fondi devoluta ai bambini siriani rifugiati ad Arsal, località a pochi chilometri dal confine siriano. Esibizioni ginniche, coreografie di danza, pattinaggio e arti orientali hanno animato dalle ore 15 il palco del Pala Bursi di Rubiera, coinvolgendo ben 300 bambini e ragazzi di tutte le età.

All’edizione 2018 di Giocagin hanno aderito Backstage School ssd, Aikido School Rubiera Asd, Shodan, ASD Star Ballet, Polisportiva Rubiera, Accademia Danza Fitness, Dance Project ASD, ASd Ritmo Caliente, ASD Happy Time e Universal Skating.

Il Presidente del Comitato Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi ha parlato con piacere dell’evento sportivo e solidale affermando che – “Giocagin è la manifestazione più in linea con i valori Uisp: non ci sono gare, non ci sono competizioni. Lo sport qui non ha in alcun modo vincoli di risultato”. Conclude ringraziando tutti gli organizzatori dell’evento, volontari e associazioni sportive partecipanti.

Presenti anche l’Assessore ai lavori pubblici, Gian Franco Murrone in qualità di rappresentante dell’Amministrazione e la Responsabile del Quinto Settore, Daniela Martini soddisfatta e orgogliosa della solida e attiva collaborazione che il Comune di Rubiera ha da tempo con il Comitato Territoriale di Reggio Emilia.