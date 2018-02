Un arresto e quattro stranieri denunciati dalla Polizia di Stato nel weekend a Modena

Nel weekend appena trascorso la Squadra Volante ha tratto in arresto una marocchina di anni 35 per il reato di furto aggravato e ha denunciato in stato di libertà altri quattro stranieri.

La marocchina, fermata da personale di sorveglianza addetto al servizio antitaccheggio presso l’esercizio commerciale Extracoop dell’”GrandEmilia”, il quale aveva richiesto l’immediato intervento della Squadra Volante, aveva asportato dal suddetto supermercato generi alimentari e cosmetici per un importo di circa 45 euro, occultandoli all’interno di due borse di carta.

Da un successivo controllo, è emerso che la donna poco prima aveva rubato dal vicino negozio “Oviesse” anche degli abiti per un valore di 120 euro, dopo aver strappato dagli stessi i bar code.

La malvivente è stata accompagnata in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali sono emersi a suo carico numerosi precedenti di Polizia per furto aggravato, rapina, truffa, insolvenza fraudolenta e lesioni personali.

Un cittadino nigeriano di 38 anni, il quale aveva sferzato una gomitata all’operatore di Polizia durante un controllo in strada Albareto, è stato deferito all’A.G. per il reato di resistenza a P.U., per il suo stato di clandestinità e per aver fornito false generalità agli operatori di Polizia.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via del Murazzo, a seguito di segnalazione di una lite in corso tra due cittadini stranieri, uno dei quali armato di una grossa catena. Arrivati prima che la situazione potesse degenerare, gli agenti dopo aver sedato la gli animi, hanno accompagnato in Questura i due uomini, un cittadino della Costa d’Avorio di anni 28 e un tunisino di 41 anni.

Entrambi incensurati sono stati denunciati per inosservanza delle norme sugli stranieri; il tunisino è stato, altresì, deferito all’A.G. per minacce aggravate essendo stato sorpreso dagli agenti mentre rincorreva l’altro straniero con il chiaro intento di percuoterlo con la catena in suo possesso.

In tutta la provincia di Modena, i servizi effettuati nel decorso weekend hanno portato all’identificazione di 285 persone e al controllo di 173 autovetture.