Domani, 27 febbraio (ore 20.45), per il quarto anno consecutivo, Roberto Bolle torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna, con il suo Roberto Bolle and Friends, Gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico.

Un evento speciale pensato per una città a cui Bolle è particolarmente legato essendo stato il fulcro del suo primo Fan Club. Una città che ha sempre tributato alla stella della danza internazionale un affetto e una devozione speciali.

Come sempre l’étoile della Scala – che è anche Principal Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico bolognese una serata di danza al suo massimo livello.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it