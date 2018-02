Rinviata l’ultima lezione di Storia dell’Arte prevista questa sera

Gli organizzatori informano che la quarta e ultima lezione dell’undicesimo ciclo di lezioni di Storia dell’Arte dal titolo “L’architettura neoclassica, tra revival e utopia, nell’età delle riforme” prevista per stasera, è rinviata per afonia del relatore a lunedì 5 marzo 2018. Appuntamento alle 20.45 presso la Sala Conferenze Gian Paolo Biasin di via Rocca – Sassuolo ad ingresso libero (con tessera FORUM UTE a.a. 2017-2018 di € 15 obbligatoria). Per informazioni: Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.